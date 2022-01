Máxima deelt selfie tijdens wandeling met hond Mambo: ‘Goed voor mentale gezondheid’

recensie Ricky Gervais biedt nog meer troost in nieuw seizoen After Life

Het derde seizoen van After Life, de tragische televisiekomedie van Ricky Gervais, is zowel geruststellend als teleurstellend. Aan de opzet is niets veranderd, maar wie hoopte op nieuwe ontwikkelingen in het leven van weduwnaar Tony komt bedrogen uit.

