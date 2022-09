Máxima draagt geel lintje op Wereld Suïcide Preventie Dag en herdenkt jongste zus

Koningin Máxima vraagt vandaag met een bericht op sociale media aandacht voor Wereld Suïcide Preventie Dag. In een bericht op Instagram schrijft de koningin dat zij vandaag een geel lintje draagt, wereldwijd een symbool voor bewustzijn over zelfmoordpreventie. De zus van Máxima maakte in 2018 een einde aan haar leven.

‘Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld 1.850 mensen door suïcide”, begint de koningin haar bericht. ‘Op World Suicide Prevention Day denken wij extra aan de mensen die zijn overleden, aan de mensen die een poging hebben overleefd en aan iedereen die iemand moet missen of op enige manier door zelfdoding is geraakt. Ik draag een geel lintje; de kleur van hoop en roep iedereen op mentale problemen bespreekbaar te maken. Zo kunnen we samen mensenlevens redden.’

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Máxima richt zich de laatste jaren tijdens haar werk in Nederland veel op het thema mentale gezondheid. Zo is de koningin erevoorzitter van Mind Us, een stichting die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren. Eerder vertelde ze dat de aanleiding daarvoor de zelfverkozen dood van haar zusje Inés was. Haar jongste zus maakte in 2018 op 33-jarige leeftijd een einde aan haar leven. Ze leed aan depressie.

Koningin Máxima was deze week op werkbezoek in Amerika, zonder Willem-Alexander, die herstellende is van een longontsteking. Ze bezocht onder andere de lhbti+-gemeenschap in San Francisco, de Amerikaanse universiteit van Friso en Laurentien en ging op bezoek bij Nancy Pelosi. Met een bezoek aan Houston eindigde gisteren het bijzondere werkbezoek van de koningin.

