Máxima draagt grootste diadeem uit koninklijke kluis bij staatsbanket met ganzenlever op zilver servies

Josine Droogendijk, (koninklijke) mode-expert van deze site is aanwezig in het Kasteel van Laken en zag dat koningin Máxima de Stuart-diadeem draagt, maar zonder de zeegroene Stuart-diamant. ,,Ook de koningin heeft last van de warmte’’, neemt Droogendijk waar. ,,De eerste lokken van haar knot lieten al snel los.’’

De temperaturen liepen rap op in de statige ‘grote galerij’ van het kasteel, waar eerst de volksliederen van Nederland en België klonken, gevolgd door tafelredes van beide koningen en twee keer een toost. Daarna werd het eten uitgeserveerd op massief zilveren servies. Niet door lakeien zoals bij staatsbanketten in Nederland, maar door louter mannelijke leerlingen van een hotelschool in Brugge.

Zij schotelden de twee koningsparen (de Belgische koning Filip is gastheer, in gezelschap van koningin Mathilde) eerst garnalen uit Zeebrugge voor, gevolgd door Mechelse koekoek (een kippensoort) met ganzenlever en als dessert een grand cru van chocolade met inheemse kersen.

Koningin Máxima met het Stuart-diadeem bij het staatsbanket in Brussel.

Filip en Mathilde ontvingen 135 gasten in het kasteel waar zij ook wonen en waar de Oranjes tijdens dit staatsbezoek logeren: van ministers uit Nederland en België tot aan bekende Vlamingen die ook in Nederland bekend zijn: denk aan zanger Rick de Leeuw, schrijver Kristien Hemmerechts en couturier Edouard Vermeulen. De koninginnen Máxima en Mathilde dragen vaak door hem ontworpen creaties, van het Brusselse modehuis Natan.

Máxima koos voor deze gelegenheid voor een avondjurk van een andere ontwerper, Jan Taminiau. Nadat Vermeulen beide koningsparen de hand had geschud, complimenteerde hij de koninginnen met hun kledingkeuze.

Na het dessert verplaatsen de gasten zich door een prachtig serrecomplex, waarin vogels rondvliegen, naar de Wintertuin. Daar wordt het diner afgesloten met koffie.

De Belgische koningin Mathilde, koning Willem-Alexander, koning Filip en koningin Máxima voorafgaand aan het staatsbanket op het Kasteel van Laken.

‘Nederlanders zijn volk van knokkers’

In zijn tafelrede prees de Belgische koning Filip de Nederlanders uitvoerig. ,,Jullie zijn een volk van zeevaarders en kooplieden – maar ook van knokkers. Nederlanders hebben een winnaarsmentaliteit. Niet voor niets bokst u op zovele domeinen boven uw gewicht, zoals dat heet, en zelfs boven dat van veel grotere landen, maar toch succesvol. Vandaag heeft Nederland één van de meest open, geavanceerde en innovatieve economieën ter wereld. Het staat in vele sectoren zelfs aan de absolute wereldtop. Maar ook in de sport scoort Nederland bijzonder sterk. De medailleoogst bij grote competities is stelselmatig indrukwekkend. Jullie kunnen terecht en met trots zingen: ‘Onze daden benne groot’.’’

Daarna was het woord aan koning Willem-Alexander, die in zijn tafelrede Max Verstappen en K3 wist te verwerken. Eerst Verstappen, aan het einde van een opsomming vol samenwerkingen tussen België en Nederland: ,,Onze krijgsmachten behoren tot de meest geïntegreerde ter wereld. We bewaken samen ons luchtruim van Arlon tot Ameland. We bestieren samen een grensoverschrijdend havengebied: Gent - Terneuzen - Vlissingen. We delen ambassades en voeren samen handelsmissies uit. We hebben een Taalunie. En vooruit... we delen een wereldkampioen Formule 1, wiens wieg tenslotte in Hasselt stond.’’

En over K3: ,,Vorige maand opende ik in Utrecht een tentoonstelling getiteld ‘Ode aan Antwerpen’, met werken uit de Phoebus Foundation. Het is een expositie die de soms wat al te zelfverzekerde Nederlanders een spiegel voorhoudt. Want die bloei van de noordelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw, waar kwam die eigenlijk vandaan? Het antwoord noopt tot bescheidenheid. Het waren kennis, kunde en kapitaal uit de zuidelijke Nederlanden die het noorden vleugels gaven. Inderdaad: K3. Toen óók al...’’

Onderonsje tussen de twee koninginnen Mathilde en Máxima voor het staatsbanket.

