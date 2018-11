Máxima gaat weer aan de slag na gezondheidsklachten

Het vermoeden bestond dat ze kampte met een darminfectie, nadere onderzoeken in het ziekenhuis zouden deze diagnose moeten bevestigen.



De Rijksvoorlichtingsdienst maakte vanmiddag bekend dat Máxima komende woensdag haar publieke optredens hervat. Ze woont dan in Den Haag de lancering van SchuldenlabNL bij, een platform dat als doel heeft Nederland schuldenzorgvrij te maken.



Een dag later woont ze in Utrecht een conferentie bij ter gelegenheid van het Initiatief voor Duurzame Handel. Vanuit haar VN-functie als speciaal pleitbezorger voor inclusieve financiering houdt ze daar ook een toespraak. Volgende week vrijdag doopt de koningin het schip Vox Amalia in Rotterdam. De doop staat in het teken van het 150-jarig bestaan van baggerbedrijf Van Oord. De Vox Amalia is een sleephopperzuiger.