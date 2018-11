Máxima: het gaat goed met mij

De koningin werd de afgelopen anderhalve week niet in het openbaar gezien, nadat ze al haar optredens moest afzeggen vanwege - waarschijnlijk - een darminfectie. Daar werd in het ziekenhuis nader onderzoek naar verricht, maar halverwege vorige week kreeg Máxima van de artsen kennelijk groen licht om weer aan de slag te gaan, want toen werd bij meerdere bijeenkomsten de aanwezigheid van de koningin bevestigd. Zo is ze morgen in Utrecht, om het tienjarig bestaan van het Initiatief voor Duurzame Handel op te luisteren met een toespraak.