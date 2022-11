Máxima is niet langer de onbetwiste koningin van de capejurk

Sylvia Geersen in tranen bij Special Forces Vips over meerdere miskramen: ‘Ook een tweeling’

Sylvia Geersen heeft in de afgelopen drie jaar meerdere miskramen gehad, waaronder een van een tweeling. Dat vertelt het 37-jarige model in tranen in de meest recente aflevering van het Videoland-programma Special Forces Vips. ,,Dit wist niemand. Alleen m’n familie.”

6:52