Máxima kiest op Prinsjesdag voor aquamarijn japon

In de binnenstad van Den Haag is het aardig druk met mensen die komen kijken naar de koninklijke stoet, die aan het begin van de middag van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof gaat. Duizenden hebben een plekje gevonden langs de route die de Glazen Koets rijdt. Dankzij het fraaie weer hebben velen hun jas uitgedaan en hier en daar zijn ook mensen in T-shirts gespot. Vijf vrouwen uit Staphorst hebben zich in hun traditionele klederdracht gestoken; zij hebben voor het eerst een plaatsje in de Ridderzaal bemachtigd.