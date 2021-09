Máxima kiest voor feestelijke creatie met geheimzinnige broche uit de Oranje-kluis

Er werd gejuicht, er werd geroepen, maar toen de deuren van Paleis Noordeinde rond de klok van 13.00 uur werden geopend voor het koningspaar, klonken er vooral veel oeh’s en ah’s. De reden? Die laat zich vast wel raden: Máxima’s oogstrelende voorkomen. Traditiegetrouw had de koningin goed haar best gedaan voor de start van het parlementaire jaar. Haar oranje top van wollen jersey en gebloemde rok van taftzijde komen van Natan. Dit Belgische modehuis werd door Máxima ontdekt in het jaar 2000, toen zij nog in Brussel woonde. De samenwerking begon met wat praktische broekpakken uit het rek, inmiddels hangen er meer dan 400 Natan-sets in Máxima’s kledingkast.

De hoed, een zogeheten pillbox, is van dezelfde kleur als de top.

Strikbroche

Qua juwelen koos Máxima dit keer voor misschien wel de meest geheimzinnige broche uit de Oranje-kluis. Enkele jaren geleden werd Máxima out of the blue gespot met een -op het oog antieke- strikbroche. Op geen enkele foto van Emma, Wilhelmina of een andere Nederlandse koningin is het juweel ooit opgedoken, dus de herkomst is tot op de dag van vandaag een groot raadsel. De oranje steen in het midden komt waarschijnlijk uit Máxima’s privécollectie en kan gewisseld worden voor een mooie parel, diamant of iets in die trant.

Door het felle en vrolijke kleurenpalet had Máxima’s look van vandaag zeker iets vrolijks en feestelijks. Prinses Laurentien ging juist ingetogen gekleed. Haar japon is een ontwerp van het Haagse modehuis Hardies en valt op door de bijzondere stof: grijze brokaat met zwarte en gele bloemen. De bijpassende hoed is een ontwerp van Evelien Gentis-Smit. Het opvallende collier om haar hals kreeg Laurentien rond de inhuldiging cadeau van haar schoonmoeder, prinses Beatrix. Máxima heeft er ook een in een net iets andere uitvoering, maar die bleef vandaag thuis.

Later vandaag vertrekt Máxima voor twee dagen naar New York, om daar een vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

