Máxima leert borduren voor gordijnen Chinese Zaal

Koningin Máxima kreeg gisteren meer uitleg over borduren, zodat ze kan helpen bij het borduren aan de nieuwe gordijnen van de Chinese Zaal van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

‘Handwerkgroepen uit het hele land borduren mee aan de nieuwe gordijnen voor de Chinese Zaal van Paleis Huis ten Bosch’, deelt het Koninklijk Huis via social media. ‘Koningin Máxima is bij een instructie, zodat zij zelf ook kan mee borduren aan de gordijnen.’

Op bijgevoegde foto’s is te zien dat de koningin druk aan het borduren is, samen met een aantal andere vrouwen. Ook is te zien hoe ze met een paar anderen om een borduurwerk staat gebogen, ogenschijnlijk om deze met de rest te bespreken.

Begin dit jaar is het TextielMuseum in Tilburg gestart met het maken van nieuwe gordijnen voor de Chinese Zaal, één van de ontvangstruimtes van het Paleis. Het ontwerp is een moderne remake van de 18e-eeuwse zijden gordijnen. De historische gordijnen bleken te kwetsbaar voor dagelijks gebruik, laat het Koninklijk Huis weten.

Het ontwerp wordt uitgewerkt op een hightech borduurmachine in het TextielMuseum. Daarna voegen ruim honderd handwerkliefhebbers én koningin Máxima borduursels toe, onder leiding van een borduurexpert. Het resultaat is dit najaar, samen met de historische gordijnen en verhalen van handwerkers, te zien in een tentoonstelling in het Tilburgse museum.

Het was een actief weekend voor de koningin: zaterdag hielp ze al mee een stal uitmesten.

