Máxima op verjaardag Ariane bij repetitie Concertgebouworkest

Máxima, die een rode japon droeg die ze volgens modejournaliste Josine Droogendijk eerder droeg in 2016 en 2015, sprak na de repetitie met chef-dirigent Daniele Gatti en nam ook deel aan een kringgesprek met directieleden, orkestmusici, stafleden en vertegenwoordigers van samenwerkingspartners van het orkest. Gesproken werd onder meer over talentontwikkeling, educatie en het muzikale vestigingsklimaat in Nederland. De koningin bezocht ook de orkestbibliotheek in de kelder van het Concertgebouw.