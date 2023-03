Máxima verschijnt tijdens staatsbanket in jurk van Jan Taminiau: ‘Valt als een koffieboon’

Toen ze werd uitgenodigd voor de plechtigheden rondom de splitsing van dat land in Tsjechië en Slowakije, merkte ze volgens haar zoon op: ‘Ik ga over het algemeen wel naar huwelijken, maar niet naar scheidingen.’ De koning vulde aan: ,,We kunnen nu gelukkig constateren dat het beide landen na het uiteengaan goed is gegaan.’’

Het staatsbanket was de afsluiter van de eerste dag van het staatsbezoek aan Slowakije. De koningin droeg volgens mode-expert Josine Droogendijk een ontwerp van Jan Taminiau, bestaande uit een huidkleurige basis waarover groen kant is aangebracht. ,,Voor een extra feestelijk effect is het rokgedeelte degradé voorzien van tule bladeren. Doordat de vele laagjes transparante stof in het midden zijn vastgezet, vallen ze ‘bol als een koffieboon’’’, vertelt ze over de creatie.

Het smaragden diadeem dat Máxima droeg stamt volgens Droogendijk uit de tijd van koningin Wilhelmina. ,,Toen zij op jonge leeftijd de Nederlandse troon besteeg, moest ze erg haar best doen om indruk te maken en macht uit te stralen. Haar moeder Emma hielp haar daarbij door op voorhand de mooiste juwelensets voor haar te bestellen. De 16-jarige koningin Wilhelmina kreeg in 1896 dit smaragden diadeem als kerstgeschenk. Het diadeem, gemaakt van zilver en goud, heeft een liggend figuur ‘acht’ in het midden, een rollend motief dat ook overeenkomt met het teken van oneindigheid. Tot op de dag van vandaag wordt dit diadeem nog veelvuldig gedragen.’’

