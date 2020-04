Máxima voor de eerste keer gekiekt met bril: ‘Eindelijk’

In 2008 werd Máxima tijdens een privéafspraak in Buenos Aires voor de eerste keer gespot met een bril, zo vertelt Droogendijk. De foto’s werden volop gedeeld in de Argentijnse media, maar vanwege de mediacode in Nederland was het niet toegestaan om het beeldmateriaal van de koningin te delen.

Vorig jaar was Máxima dan eindelijk met een bril te zien, in de documentaire Máxima, de pleitbezorger. Dat waren echter bewegende beelden en ander materiaal van de koningin met een montuur was er simpelweg niet. ,,Op een goede foto moesten we wachten. Ik ben benieuwd of we haar in de toekomst vaker met een bril gaan zien”, zegt Droogendijk.



Droogendijk gaat er niet vanuit dat Máxima tijdens een feestelijk jubileum of een staatsbezoek met een bril komt opdagen. ,,Maar tijdens een VN-bezoek kan het wel heel handig zijn. De koningin moet dan veel lezen, heeft meer dan eens te maken met een jetlag en we weten ook dat ze slecht tegen fel zonlicht kan.”