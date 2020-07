Maxime gooit benen de lucht in op Amsterdams dak en Daphne reist toch af naar Spanje

Feyenoord-fans voorkomen optreden Ajax-artiesten als Glennis Grace in De Kuip

13:34 Supportersvereniging FSV De Feijenoorder noemt het boeken van artiesten als Glennis Grace en Jeroen van der Boom ‘ongelukkig’. Verontwaardigde Feyenoordfans voorkwamen een optreden van deze Amsterdammers in ‘hun’ stadion. ,,De artiestenkeuze had best wat creatiever gekund.”