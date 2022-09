Maxime kijkt verleidelijk de camera in en Arie houdt niet van smoesjes

Deze televisie­se­ries waren al geëmanci­peerd vóór Peppa Pig

Voor het eerst in achttien jaar is in de populaire kinderserie Peppa Pig een koppel van hetzelfde geslacht te zien. Toch zijn veel andere bekende televisieseries het biggetje al voorgegaan. Zie hier een lijst van speciale televisiemomenten.

8 september