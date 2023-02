Maxime Meiland dong af op droomvilla van 2,2 miljoen euro

Sample uit Enya-lied­je voor derde keer een hit, maar deze onbekende band slaat alles

Met Creepin’ van Metro Boomin, The Weeknd en 21 Savage staat in de Top 40 voor de derde keer een lied in de top 3 dat gebouwd is om hetzelfde sampletje, ‘geleend’ van Enya (Boadicea). Het komt zelden voor dat één liedje zo vruchtbaar is. Toch slaat één liedje uit 1969 alles.