Maxime Meiland jaagt ouders stuipen op het lijf met huwelijksaanzoek van Fransman

Update Frozen 2 niet over drie maanden, maar dinsdag al op Disney+

11:40 De megahit Frozen 2, die afgelopen kerst in de bioscopen veel records verbrak, komt de komende dagen al beschikbaar op streamingdienst Disney+. De film is in Amerika zondag al voor abonnees te zien, Nederland volgt dinsdag, heeft het entertainmentconcern bekendgemaakt. Dit is drie maanden eerder dan de planning was.