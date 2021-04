Maxime Meiland onthult geslacht baby op hysterische genderrevealparty

Voor de genderrevealparty was natuurlijk een taart nodig, maar zoals altijd bij de Meilandjes gaat daar ook iets mis. Als Maxime bij de bakkerij aankomt, komt ze er namelijk achter dat de decoratie van haar taart niet klopt. ,,Ik ga daar nooit meer heen naar die bakker, dit is natuurlijk belachelijk”, zegt ze sippend. ,,Ik vind het zo stom.” Wat is het probleem? De taart heeft geen muisjes, maar is gedecoreerd met vruchtjes.



De tranen staan in de ogen van de zwangere Maxime. Moeder Erica vindt alle drukte om de verkeerde versiering maar overdreven. Martien vindt het net als zijn dochter vreselijk.