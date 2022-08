Maxime Meiland teleurgesteld in RTL Boulevard: ‘Had onze grote dag graag een beetje privé gehouden’

Maxime Meiland is teleurgesteld in RTL Boulevard . Dat vertelt ze in een interview met persbureau ANP. De makers van het entertainmentprogramma verschenen toch op haar bruiloft, terwijl ze niet waren uitgenodigd. ,,Ik kan daar slecht tegen.”

De bruiloft, die enkele weken geleden plaatsvond, was een hot onderwerp in de showbizzmedia. Er werd bij het kasteel van een afstandje gefilmd en gefotografeerd door RTL Boulevard, ondanks dat zij niet uitgenodigd waren. ,,Wij vonden dat echt niet leuk”, blikt Maxime terug. ,,Toen Leroy me ten huwelijk had gevraagd, zeiden we al: prima als de ploeg van Chateau Meiland straks bij de bruiloft is, maar verder liever geen pers. En dan staan ze er toch. Ik kan daar heel slecht tegen. Ik geef al zoveel, dan had ik graag gezien dat onze grote dag toch een beetje privé was gebleven.”

De aanloop naar de bruiloft van Maxime en haar grote liefde Leroy Molkenboer, die ooit werkte als cameraman voor Chateau Meiland, is vanaf volgende week maandag te volgen in een nieuw seizoen van de show bij SBS 6. ,,Dit keer is Leroy daardoor ook veel meer in beeld, heel leuk. Je ziet ons sparren over de bruiloft, naar dansles gaan, taarten proeven en natuurlijk de jurk uitzoeken. Wanneer de bruiloft te zien is? Ik denk ergens aan het einde, dus nog even geduld!”

RTL Boulevard liet eerder al weten journalistiek verslag te hebben gedaan van het huwelijk. ,,De aanwezigheid van de ploeg van RTL Boulevard is in goede harmonie verlopen. Er is geen sprake van enige onrechtmatigheid.”

