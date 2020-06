McLeods Daughters krijgt na 11 jaar vervolg

Volgens Evans is het plan nog prematuur, maar geeft de steun van Screen Tasmania haar veel vertrouwen. ,,Ik beloof, terwijl we het verhaal ontwikkelen met de zeer getalenteerde scenarioschrijver Emma Jensen, dat ik je bij elke stap zal betrekken. We staan ​​nog maar aan het begin, het allereerste begin, maar we zijn onderweg. Geen beloftes, maar ik heb hier zo’n goed gevoel bij. Ik hoop dat ik gelijk heb’’, laat ze weten via Instagram.