Medium Derek Ogilvie eist in hoger beroep miljoenen van RTL

Ten grondslag aan de kwestie liggen vijf overeenkomsten over de shows. Volgens Ogilvie staat in de contracten dat hij 62,5 procent van de bruto-opbrengst zou krijgen. RTL noemt dit een ‘per abuis gemaakte fout’. Er wordt met de bewuste passage een verdeling na aftrek van de kosten bedoeld, stelt de zender.

Het van oorsprong Schotse medium, tegenwoordig inwoner van Cyprus, maakte voor RTL succesvolle programma's als De babyfluisteraar, Baby’s wil is wet, The Ghost Whisperer en Eerste hulp bij opvoeden. Ogilvie zei tegen het hof dat hij altijd een deel van de bruto-opbrengst kreeg van RTL. Bijvoorbeeld voor televisie-uitzendingen en een boek. RTL vindt het vreemd dat Ogilvie pas na het stopzetten van de samenwerking in 2016 is begonnen over de uitbetaling.