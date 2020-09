Meedraaien bij uitvaart hakt erin bij Chantal Janzen: ‘Kan me niet voorstellen dat dit went’

Uitvaartbegeleidster Desiree neemt Chantal mee naar het uitvaartcentrum in Den Bosch, waar ze samen de afscheidsdienst voorbereiden voor de 89-jarige opa Diem. Al gauw is zichtbaar dat Chantal zelf wordt geraakt door de plechtigheden. Ze houdt het dan ook niet droog. Tegen haar collega van die dag, uitvaartbegeleider Jaap, zegt ze met natte ogen en dichtgeknepen keel: ,,Ik kan me niet voorstellen dat dit went. Wel dat je er beter mee om leert gaan. Jullie doen dit echt heel mooi.”