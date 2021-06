Meer criminelen dan ooit gepakt dankzij Opsporing Verzocht: ‘Hoe meer zendtijd, hoe veiliger ons land’

Via het programma Opsporing Verzocht zijn afgelopen jaar meer criminelen dan ooit opgepakt. Bij 372 zaken, waar de politie aandacht voor vroeg op televisie of online, leidde dat in bijna de helft van de gevallen tot een aanhouding. ,,Dit is hét bewijs dat we bestaansrecht hebben”, reageert presentatrice Anniko van Santen op de plannen van de NPO om de zendtijd van het misdaadprogramma in te korten.

De afgelopen jaren schommelde het opsporingspercentage steeds rond de 40 procent. Afgelopen jaar steeg dat naar 48,7 procent. Een record in de 38-jarige historie van het misdaadprogramma, melden de politie en omroep Avrotros. In Opsporing Verzocht worden kijkers opgeroepen om te bellen met de studio, als zij meer informatie hebben over een misdrijf. Vaak worden er camerabeelden of compositietekeningen getoond van overvallen of inbraken.

Van de 372 zaken die afgelopen jaar op televisie of online werden besproken, werd in 181 gevallen een verdachte aangehouden. Bij het gros van die arrestaties speelde de hulp van kijkers en volgers op sociale media ‘aanwijsbaar een zeer belangrijke rol’, benadrukt de politie. Het hoge opsporingspercentage is bovendien bijzonder, omdat in Opsporing Verzocht vooral ernstige misdrijven en complexe onderzoeken aan bod komen.

Mogelijk heeft het coronajaar, waarin we veel voor de buis zaten, geleid tot het hoge aantal arrestaties. Maar volgens presentatrice Anniko van Santen, sinds 2005 het gezicht van Opsporing Verzocht, is het record vooral te danken aan de kracht van het programma. ,,Dat het publiek nog steeds na al die jaren blijft tippen en direct mee helpt bij het oplossen van misdrijven, is iets om als Nederland heel trots op te zijn. Dit is hét bewijs dat het programma bestaansrecht heeft.”

De NPO bracht begin dit jaar de zendtijd terug van drie kwartier naar een half uur, en wil komend jaar nog eens zes afleveringen schrappen. Opsporing Verzocht gaat daarmee van 44 naar 38 afleveringen. ,,Tijdens elke uitzending die ik dit jaar voorbereidde, voelde ik letterlijk pijn in mijn buik dat ik vier misdrijven minder kon behandelen, omdat het half uurtje zendtijd er alweer op zat. Hoe meer zendtijd, hoe meer zaken kunnen worden behandeld, en dus hoe veiliger Nederland wordt.”

