Meer dan 70.000 handtekeningen voor burgerinitiatief beter kinderpardon Tim Hofman

,,Bijna 70.000 handtekeningen in de eerste nacht. Ongelooflijk. Laten we er nog voor het weekend 100.000 van maken", reageert Hoffman tevreden. Op radiozender Slam zei hij: ,,Dat betekent naar de Tweede Kamer. Ik heb mijn speech al klaar.”

Hofman maakte zijn initiatief eerder op de dag bekend na de première van zijn documentaire Terug naar je eige land , waarin hij een groep van 400 gewortelde asielkinderen volgt. Hij wil voorkomen dat deze kinderen, die in Nederland zijn geboren of hier langer dan vijf jaar wonen, het land uit moeten. Volgens Hofman lopen ze psychologische schade op als ze worden uitgezet. Hij voert daarom actie voor een kinderpardon ‘dat wél werkt'.

Nieuw leven

In de documentaire volgt de programmamaker vijf van de ongeveer 400 kinderen die volgens hem in aanmerking zouden moeten komen voor een kinderpardon. De kinderen zijn hier geboren of wonen langer dan vijf jaar in Nederland. Hofman zegt al maanden geleden te zijn begonnen met het maken van de documentaire, nog voor Lili en Howick in de publiciteit kwamen.