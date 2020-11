Meer dan twee miljoen kijkers voor Lubach met boodschap van Trump aan ‘Phoney Joe’

In de uitzending laat Lubach een boodschap zien van ‘Trump’ vanuit het Witte Huis. Ingesproken door comedian Greg Shapiro, die eerder het beroemde The Netherlands Second-filmpje insprak voor ZML. ,,Kijk maar eens goed Joe, dit is mijn huis, het Witte Huis. Ik won het tijdens een wedstrijd in 2016, dus het is van mij. Voor altijd”, zegt de zittende president. Hij laat zijn kantoor zien, the Oval office. ,,Ik snap niet waarom mensen het the awful office noemen, dat heb ik nooit begrepen. Ik vind ‘t mooi.”

Hij neemt ‘Biden’ mee op een toer door het Witte Huis. Laat zien welke kamer zijn ‘social media-room’ is (het toilet) en op welke stoelen hij allemaal een scheet heeft gelaten. ,,Wanneer je ergens een scheet op laat, is het van jou. Ik heb op alles heel vaak een scheet gelaten, ook op de grondwet. Die is ook van mij.” Hij laat zien met welke telefoon hij graag regeringsleiders belt als de Franse president Emmanuel Macron - midden in de nacht - om vervolgens weer op te hangen. ,,Wacht, ik doe het nog een keer”, zegt hij grinnikend. Hij peinst er niet over om ‘zijn’ Witte Huis te verlaten.

Het geheel is in het Engels (Nederlands ondertiteld), hoogstwaarschijnlijk in de hoop dat de Amerikanen het filmpje ook zien en waarderen. Vanochtend was het fragment op YouTube 225.000 keer bekeken. Amerikaanse media hebben er het vooralsnog niet over bericht.

Volledig scherm Lubach had een boodschap van Trump aan Biden. © VPRO

