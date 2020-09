Meer liefdesgeluk na Boer Zoekt Vrouw: ook Elise zet volgende stap in relatie

Fans van Elise zagen haar vlam al meerdere keren op haar instagramaccount voorbij komen. De Zeeuwse en Jonathan, die een kantoorbaan in de bouwwereld heeft, gaan jaren terug; ze kennen elkaar van de middelbare school. Na haar tumultueuze BZV-avontuur liep ze hem tegen het lijf, waarna cupido al snel raak schoot. ,,We wonen nu dik een maand samen. We wonen tussen Middelburg en Vlissingen in.’'

Met boer Bastiaan, die nog altijd gelukkig is met Milou, heeft ze sporadisch contact. Dat verloopt vooral via Milou, aan wie Elise een goede vriendin heeft overgehouden. ,,Milou is bijna altijd in Zeeland omdat ze vanuit huis werkt. Dus we zien elkaar regelmatig.’' Elise werd ook uitgenodigd voor Milou’s verjaardag. Ze sprak daar Bastiaan ook. ,,Dat voelt ook eigenlijk helemaal niet raar. Terwijl als je er van buiten naar kijkt, dat je dan denkt van: Oh, oke. Bijzondere setting. Maar het is allemaal gewoon gelopen zoals het had moeten zijn denk ik. Ik vind Bastiaan ook nog steeds een aardige vent. Ook gewoon leuk om hem te spreken, maar niet meer dan dat. Ik heb zelf een leuke vriend en het is gewoon goed zoals het is.’’