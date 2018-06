Meester Anton: Opnames nieuw seizoen De Luizenmoeder beginnen in oktober

De opnames voor het tweede seizoen van de AVROTROS-hitserie De Luizenmoeder beginnen volgens hoofdrolspeler en scenarioschrijver Diederik Ebbinge (49) waarschijnlijk in oktober dit jaar. Wanneer de satirische reeks over alles wat in en om basisschool De Klimop gebeurt op de buis komt, is nog niet bekend.

Diederik Ebbinge, die in de serie een ietwat dommige schooldirecteur Anton speelt, reageerde vandaag met een korte tweet op een suggestie dat het tweede seizoen al vanaf begin augustus op televisie te zien zou zijn. Ebbinge: ,,Heel benieuwd wie de scripts heeft geschreven en wie de rollen gaan spelen vanaf 5 augustus. Wij in ieder geval niet! Wij beginnen in oktober met draaien, waarschijnlijk.''

Het eerste seizoen, dat legendarische personages opleverde als Juf Ank (gespeeld door Ilse Warringa) bestond uit negen afleveringen plus een special. De eerste uitzending op zondag 14 januari 2018 werd bekeken door 'slechts' 545.000 kijkers. Dezelfde dag keken nog eens 205.000 kijkers uitgesteld. In de eerste zes dagen, gerekend vanaf de eerste uitzenddag, keken nog eens 844.000 personen de aflevering uitgesteld via de televisie. Dit was een 'terugkijkrecord' voor de Nederlandse televisie.

Het 'terugkijkrecord' werd bij de volgende afleveringen verbroken. De tweede aflevering werd in totaal door 2.895.000 miljoen mensen bekeken, waarvan ongeveer 1,2 miljoen 'terugkijkkijkers'. Bij de derde aflevering steeg het aantal kijkers zelfs naar bijna 3,9 miljoen, waarvan 1,5 miljoen de uitzending later zagen. Na het succes - De Luizenmoeder werd het best bekeken NPO-programma van de afgelopen tien jaar - werd al snel besloten te gaan werken aan een tweede seizoen. Mogelijk begint dat, net als het eerste seizoen, ergens medio januari. Afgaande op de start van seizoen 1 zou dat op de zondagen 13 op 20 januari 2019 kunnen zijn.