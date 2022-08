Meesterlijke finale Better Call Saul: bitterzoet afscheid vol offers en tijdreizen

Recensie Let op: spoilers! Waar Breaking Bad eindigt in een oorverdovende kogelregen, kiest de prequelreeks Better Call Saul voor een eleganter slotakkoord. De langverwachte finale, sinds vandaag te zien op Netflix, is een bitterzoete meditatie op offers brengen, spijt en mededogen. Bijna in stilte nemen we na 63 afleveringen afscheid van een van de beste series ooit gemaakt.

Maar eindigt Better Call Saul nu optimistisch of pessimistisch? De voormalig onderwereldadvocaat zit waarschijnlijk de rest van zijn leven achter de tralies en Kim Wexler hangt nog altijd een akelige civiele rechtszaak boven het hoofd (afhankelijk van hoe vergevingsgezind de weduwe van Howard Hamlin is). En toch, de laatste momenten – waaronder de meest tedere rookscène uit de seriegeschiedenis met het brandende uiteinde van de sigaret in kleur, een verwijzing naar de eerste aflevering en de onmiskenbare vonk tussen de twee – voelden verrassend geruststellend. Misschien ook omdat we gewoon zijn opgelucht dat ze nog leven en we Jimmy niet in de Darth Vader-modus achterlaten.

De titel Saul Gone (want moesten we dit lezen als ‘soul gone’ en dus ‘verloren ziel’?) en de proloog deden anders vermoeden. Op de vraag wat je zou doen met een tijdmachine, kwam Mike met een weloverwogen, menselijk antwoord. Saul begon gelijk weer over geld. Iets hoopvoller was de volgende tijdreis-referentie, in de sequentie waarin we nog één keer in de aanwezigheid zijn van Walter White (Bryan Cranston die met het grootste gemak van de wereld weer overtuigend in de huid van Heisenberg kruipt). Waar die laatste puur pragmatisch reageert (‘tijdreizen bestaat niet, stop met die bullshit’), haalt Saul een herinnering op waarin hij viel en zijn knie bezeerde. Het gebeurde tijdens een van zijn vele zwendelpraktijken. Van die oplichting heeft hij geen spijt, het is de opgelopen wond waar hij van baalde. Voor Saul is dit een zeer voorzichtige stap vooruit.

Als tijdreizen een derde keer om de hoek komt kijken, spreekt hij zijn broer Chuck. Het is een even ontroerende als veelzeggende flashback. De liefde voor elkaar is aanwezig, maar de McGills kunnen het niet laten elkaar de les te lezen. Zodra Saul het huis (uiteraard enkel verlicht met kaarsen) verlaat, neemt de camera ons mee naar wat er op de hoek van de keukentafel ligt: het klassieke sciencefictionboek The Time Machine van H.G. Wells. De broers zouden er zonder twijfel geweldige discussies over kunnen hebben, áls ze zichzelf eens over het eeuwige gekibbel konden heen tillen.

Breaking Bad toonde ons een man die afgleed naar de duisternis en tijdens die afdaling ontdekten we dat Walters egoïsme en roekeloosheid er altijd al zat. Het werd sappig opgediend vol geweld en cliffhangers. De prequel is een meer diepgravende studie naar ingesleten patronen en hoe moeilijk het is om terug te reizen en een andere route te kiezen. Geven we wel of niet toe aan onze donkere impulsen? Misschien dat slechts de helft van de serie bestond uit scènes die daadwerkelijk de plot vooruit hielpen, de rest was puur karakter gedreven. Better Call Saul was vaak ook bedrieglijk luchtig en speels waardoor de meer ernstige momenten drie keer zo hard binnen kwamen (de dood van Howard is iets dat we collectief nog lang niet hebben verwerkt).

Boetedoening

Zo’n serie verdient het ingetogen slot dat makers Vince Gilligan en Peter Gould ons gaven. De titel Saul Gone mogen we letterlijk nemen. Puur en alleen voor Kim, bleek hij bereid de neerwaartse spiraal een half toe te roepen. Voor velen is en blijft hij Saul (voor zijn gevangenisgenoten bijvoorbeeld, die de naam scanderen in de bus), voor intimi is hij weer Jimmy. ‘Slippin’ Jimmy, dat wel. Iemand die zich zelfs tot aan de rechter op glad ijs begeeft. Maar ook de Jimmy die héél soms toch bereid is zijn gevoelige kant te uiten. Die na zeven jaar weer een vrij man kon zijn, maar koos voor een meer passende boetedoening.

Het verrassend humanistische Better Call Saul vloog nooit uit de bocht, ging nooit voor de goedkope suspens en hield dat tot de laatste seconde vol. Dat verdient een groot applaus.

