Meg Ryan verloofd met oude liefde

Plan voor Bassie en Adri­aan-pret­park in Vlaardin­gen

8:45 Vlaardingen moet een heus Bassie & Adriaan-pretpark krijgen. ONS Vlaardingen, de grootste partij van de stad, ontwikkelt een plan voor een blijvend eerbetoon aan het wereldberoemde koppel in de vorm van een attractiepark op een oud braakliggend sportpark. Het duo zelf is gekend in de plannen en is zeer enthousiast.