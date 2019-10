Megaprestatie voor Paul Elstak: 12 miljoen (!) streams voor Rainbow in the Sky

Yo homes to Bel-Air! Will Smith werkt aan spin-off Fresh Prince of Bel-Air

21:33 Westbrook, de productiemaatschappij van Will Smith, werkt aan een nieuwe versie van The Fresh Prince of Bel-Air, de komedieserie die in de jaren negentig zijn grote doorbraak betekende. Het zou gaan om een spin-off. Meer is over het project nog niet bekend, meldt The Hollywood Reporter.