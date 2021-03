Meghan draagt dramatische jurk mét boodschap bij interview met Oprah

Wat trek je aan als je een emotioneel verhaal wilt vertellen aan een miljoenenpubliek? Vraag dat maar aan Meghan Markle, want voor het nu al veelbesproken interview met Oprah - dat aankomende zondag wordt uitgezonden - maakte ze een perfecte kledingkeuze. Haar jurk van Armani is van kraag tot zoom dramatisch, sober en theatraal. Tegelijkertijd schuilt er ook een verhaal achter van hoop en kracht. De prominente lotus op Meghans schouder staat in de beeldtaal namelijk voor wedergeboorte en reiniging van het slechte. Als een lotus met de wortels in de modder staat en helemaal onder de smurrie komt, weet de bloem namelijk toch iedere morgen weer met frisse en schone bladeren de dag te beginnen. Vat u de boodschap al? Ik wel.