Meghan en Harry vliegen extra rondje wegens vertraagd vliegtuig op de landingsbaan

Het Qantas-vliegtuig waar Harry en Meghan inzaten, met vluchtnummer QF6031, vloog rustig een extra rondje boven het vliegveld, zo is te zien op gegevens van FlightRadar. De piloot maakte een zogeheten go-around, wat inhoudt dat een vliegtuig de landing afbreekt om deze op een later moment weer in te zetten.

Een go-around is overigens niet uitzonderlijk. In Australië worden er volgens the Civil Aviation Safety Authority jaarlijks zo’n 800 uitgevoerd. Volgens een getuige, die ook in het vliegtuig zat, was de sfeer rustig en gaf de piloot aan dat ze iedereen nog extra kon genieten van het ‘prachtige aangezicht van de haven van Sydney'.

Het koninklijke koppel woont morgen de sluiting van de Invictus Games in Sydney bij, waarvan prins Harry mede-oprichter is. Daarna vertrekt het stel naar Nieuw Zeeland. In totaal duurt hun reis in de Pacific ruim zestien dagen.