Meghan Markle: droomprinses of gewiekste netwerker?

update Radeloze moeder Dotan: Mijn zoon wil even niet gevonden worden

5 mei De Nederlandse singer-songwriter Dotan (31), die het begin van zijn carrière een boost gaf door gebruik te maken van tientallen nepaccounts op sociale media, is volgens zijn moeder Patty Harpenau al zeker twee weken spoorloos. ,,Ik ben radeloos en maak me grote zorgen.'' Via een tussenpersoon hoorde ze vanmiddag dat haar zoon 'even niet gevonden wil worden'.