Meghan Markle en prins Harry voelen zich door Brits koningshuis in de steek gelaten

Meghan Markle en prins Harry leggen een bom onder het Britse koningshuis. De koninklijke familie vreesde dat zoon Archie met een donkere huid geboren zou worden, Meghan was suïcidaal en kreeg geen hulp, vertelden ze in een sensationeel openhartig interview met Oprah Winfrey.

Meghan voelde zich zo slecht onder de druk van alle verhalen over haar in de Britse kranten, dat ze niet meer wilde leven, beschreef ze. Ze zei door het koningshuis aan haar lot te zijn overgelaten. Ze was op dat moment zwanger. ,,Ik zei dat ik ergens heen moest voor hulp. Ik zei: ik heb me nog nooit zo gevoeld, en ik moet ergens heen. En ik kreeg te horen dat ik dat niet kon, dat het niet goed zou zijn voor het instituut.’’

Volgens Meghan bestonden in de familie zorgen over de huidskleur van haar eerste kind. Meghan is van gemengde afkomst. Zoon Archie heeft een zwarte oma. ‘Een familielid’ zou tijdens haar zwangerschap met Harry hebben besproken hoe donker de huid van zijn baby zou zijn. Ze zegt te vermoeden dat de gemengde afkomst van haar kind reden was om hem niet de titel prins te geven.

,,In de maanden dat ik zwanger was, terwijl we het gesprek voerden - hij krijgt geen beveiliging, hij krijgt geen titel - waren er ook zorgen en gesprekken over hoe donker zijn huid zou zijn als hij werd geboren.’’ Iemand vroeg hem hoe de kinderen eruit zouden zien, bevestigde Harry, maar meer wilde hij over de aantijging van racisme niet zeggen. ,,Dat gesprek ga ik nooit delen.’’

Gebrek aan steun

Harry sprak teleurgesteld over het gebrek aan steun uit de familie toen Meghan als vrouw van kleur meer dan andere koninklijke echtgenotes afgebrand werd in de media, racistische commentaren kreeg te verduren en de familie dat liet gebeuren. Hij sprak over een open brief van 72 vrouwen uit het Britse parlement, die zich beklaagden over ‘ouderwetse, koloniale’ ondertonen in de berichtgeving over Meghan. ,,Toch heeft in die drie jaar niemand van mijn familie ooit iets gezegd’’, zei hij. ,,En dat - dat doet pijn.’’

Op de vraag waarom het stel zich terugtrok antwoordde Harry: ,,Gebrek aan steun, gebrek aan begrip.’’ Volgens Harry is de familie ‘bang’ voor wat de Brits tabloids zullen schrijven. Hij zei zich beschaamd te hebben gevoeld toen Meghan hulp nodig had. In de familie wordt over zulke zaken niet gepraat, zei de prins. ,,Ze hebben heel erg de mentaliteit: dit is nu eenmaal hoe het is, we hebben er allemaal mee te maken gehad.’’

Het stel zegt koningin Elizabeth niets te verwijten. The Queen was altijd liefdevol, volgens Meghan. Harry zegt nog altijd een heel goede relatie met zijn oma te hebben. Via Zoom ziet ze achterkleinzoon Archie. Maar Prins Charles nam na de eerste gesprekken over een minder zichtbare rol in het koningshuis de telefoon niet meer op als Harry belde, vertelde de prins. ,,Omdat ik het heft in eigen handen nam’’, zei de prins. ,,Voor mijn geestelijke gezondheid, voor de geestelijke gezondheid van mijn vrouw, en die van Archie, want ik kon zien waar dit heen ging.’’

In de steek gelaten

Prins Charles neemt de telefoon weer op, maar Harry voelt zich ‘in de steek gelaten’ door zijn vader. ,,Er is veel gebeurd, ik zal blijven proberen om het een prioriteit te maken om die relatie te helen.’’ Hij omschreef de relatie met zijn broer, kroonprins William, als ‘ruimte, op het moment’. ,,En tijd heelt alle wonden, hopelijk.’’ De familie stopte ook abrupt zijn financiële bijdrage, volgens Harry. ,,Ik heb wat mijn moeder me heeft nagelaten, zonder hadden we dit niet kunnen doen. Ik denk dat ze het heeft zien aankomen.’’

Harry, die zei dat hij delen van de hitserie The Crown over zijn eigen familie heeft gekeken, zei zich ‘gevangen’ te hebben gevoeld in de koninklijke familie. Op de vraag of hij ook zonder Meghan afscheid had genomen van zijn koninklijke rol, zei hij ‘nee’. ,,Ik zat gevangen, maar ik wist het niet. Gevangen in het systeem, zoals de rest van de familie. Mijn vader en broer ook. Ze kunnen niet zomaar weg, en ik heb veel mededogen met hen.’’

