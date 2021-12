Meghan Markle wint rechtszaak: ‘Kristalhelder dat haar privacy werd geschonden’

De hertogin van Sussex noemt het een ‘overwinning voor iedereen die bang is om om te staan voor wat juist is in het leven’. ,,We zijn nu als collectief moedig genoeg om de tabloidindustrie aan te pakken, die ervoor zorgt dat mensen gemeen tegen elkaar doen en verdienen aan de leugens en de pijn die ze verspreiden”, zegt Markle in een verklaring. ,,Wat er is gebeurd lijkt misschien ver verwijderd van jullie persoonlijke levens, maar dat is niet zo. Morgen kan jij het onderwerp zijn.”

Het Hooggerechtshof oordeelde eerder dit jaar al in het voordeel van Markle, maar de uitgeverij van de krant ging daartegen in hoger beroep. Volgens de uitgever moest de zaak nog eens in zijn geheel behandeld worden. De rechter besloot vandaag dat het ‘kristalhelder’ dat de krant fout zat, dat een volledige herziening van de zaak niet nodig is. De publicatie van de veelbesproken brief van Meghan aan haar vader Thomas Markle in 2018 door de krant heeft haar privacy was geschonden, daar valt niets aan af te dingen.

Sms’jes

Twee weken geleden werden sms’jes en e-mails die Meghan in 2018 stuurde naar haar toenmalige perschef Jason Knauf openbaar gemaakt door een rechtbank in Londen. In de berichten schrijft de hertogin van Sussex onder meer dat Harry constant achter de broek gezeten werd door zijn familie over de band met haar vader Thomas Markle. Uit de berichtjes blijkt ook dat Meghan er rekening mee hield dat de brief gelekt zou worden. ‘Het is duidelijk dat alles wat ik heb opgesteld met de wetenschap is dat het kan worden gelekt, dus ik ben zorgvuldig geweest in mijn woordkeuze.’

Volgens de uitgever had de hertogin bovendien haar recht op privacy verspeeld door haar staf en vrienden gesprekken te laten voeren met de schrijvers van de biografie Finding Freedom. Dat ontkenden Meghan en Harry altijd, maar Meghan liet later in een schriftelijke verklaring weten dat ze toch had meegewerkt aan het boek. Volgens de hertogin was ze dat ‘vergeten’.

