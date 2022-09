Meiland-dochtertjes Claire en Vivé mogen weer in beeld verschijnen

In het interview laat Maxime weten dat er bepaalde afspraken gemaakt zijn met de arbeidsinspectie. ,,Ze mogen in beeld, maar ze mogen niet bewust het middelpunt zijn. Dat betekent ook dat je niks aan ze mag vragen.” Ze vervolgt: ,,Het is een gedoe, maar ik ben allang blij dat dit kan. Het was echt geen doen om hen iedere keer uit beeld te houden als we gingen draaien.”

Voor de geboorte van Vivé besloot de arbeidsinspectie dat Claire niet meer in beeld mocht verschijnen in Chateau Meiland. De reden: kinderarbeid. Voor cultureel of artistiek werk, zoals een tv-programma, kan een uitzondering gemaakt worden. Die uitzondering houdt in dat Claire en Vivé zes keer op het kleine scherm verschijnen.

De familie Meiland was het daar echter niet mee eens, omdat de twee dochtertjes van Maxime eigenlijk iedere aflevering in beeld komen. Tijd voor actie, vond de familie dus. ,,Claire hobbelde altijd gewoon mee, maar de inspectie doet net alsof ze hard aan het werk is. Als wij nu aan het draaien zijn en Claire zit ergens waar wij moeten zijn, dan moet zij uit beeld”, reageerde Erica destijds.

