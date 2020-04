Meilandjes: Geen sprake van faillissement

Boer Tom: De mensen willen toch een mooie bos tulpen op tafel

7:16 Tom Groot, die in 2014 razend bekend werd door zijn deelname aan het programma Boer Zoekt Vrouw, wordt als tulpenboer momenteel ook geraakt door de coronacrisis. Groot, die samen met zijn vrouw Marieke en hun zoon Moos in Nieuwe Niedorp woont, zag de bloemensector dagelijks verlies leiden in tijden waarin normaal gesproken juist veel bloemen worden verkocht.