Meilandjes overwegen vertrek uit Hengelo na vergunningsproblemen met gemeente

‘Bestemmingsplan niet goed’

In het SBS6-programma uitte Martien zijn ongenoegen over de manier waarop de gemeente nu zorgt voor 'gedoe met vergunningen’. ,,Ik vind het heel erg zoals het gaat. Ik had net mijn living klaar, ik heb net het prachtige tijgerbehang er op zitten. Maar ja, dan krijg je brieven van de gemeente. Van de gemeente Bronckhorst: het bestemmingsplan schijnt niet goed te zijn bij ons. Ik woon in de grote boerderij, dan heb je een corridor en dan de kleine boerderij daar aan vast, daar woont Erica. Nou toen wij dat kochten was er een prachtige keuken met een zwarte AGA-cooker, een volledige badkamer met een ovaal bad, een sauna d’r in en nou krijgen we brieven, dat wij er waarschijnlijk helemaal niet mogen wonen.”