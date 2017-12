Mel B laat tattoo van ex-man wegsnijden

De tekst die Mel had laten tatoeëren, luidde: 'Stephen, tot de dood ons scheidt heb jij mijn hart'. Niets bleek minder waar. In maart vroeg het America's Got Talent-jurylid na tien jaar huwelijk de scheiding aan en kwam naar buiten dat Mel jarenlang mishandeld is Belafonte. Het verwijderen van de tattoo, zorgt er dan ook niet voor dat haar echte littekens verdwijnen: ,,Het huiselijk geweld is iets dat ik nooit zal vergeten, maar ik wil deze ongezonde relatie achter me laten."



Het voormalige stel ligt nu nog in de clinch met elkaar over de voogdij van hun dochter Madison. Belafonte ontkent tot op heden alle beschuldigingen van huiselijk geweld: ,,Iemand probeert mij gewoon de 'bad guy' te laten lijken."