Mel C over eetstoornis, aanranding en bandruzies: ‘Begrijp nu beter wat er is gebeurd’

Spice GirlsJarenlang weigerde Mel C een boekje open te doen over de Spice Girls. Tot nu. Het resultaat is een onthullende biografie. ,,We hebben onze wildste dromen waargemaakt, maar er was ook een keerzijde.’’