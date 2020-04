Memphis Depay poseert met lijger en wordt slecht voorbeeld genoemd

Op een aantal foto’s die Depay aan zijn bijna tien miljoen volgers laat zien, hangt de lijgerwelp over zijn schouder en ligt het beestje op de getatoeëerde rug van de voetballer. De reacties stroomden al snel binnen.

Onder anderen schaatser Kjeld Nuis keurt de actie af. ,,Die dieren horen in Afrika in het wild op te groeien, slechter voorbeeld dan dit kan niet. Verder een fantastische voetballer, maar heel jammer dit.’’ Gordon schrijft: ‘So not done!’, en zanger Tim Douwsma spreekt van een ‘dikke vette fail’.

Volgens Depay was de lijger in kwestie bij hem op bezoek, zo liet hij vandaag weten in een livevideo die niet meer zichtbaar is. „Voor de mensen die de feiten niet kennen, hou gewoon je mond. Lijgers zijn niet eens wilde dieren. Ze worden niet in het wild geboren, maar door mensen gemaakt. Ik denk dat ze niet eens zouden overleven in het wild’’, aldus de sportman.

