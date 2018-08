‘Mensen zijn uiteindelijk van een ongekende domheid’

GT: Welkom meneer Van Rossem. Wij kregen er vorige week bijna ruzie over, dus leggen we u meteen deze prangende vraag voor: mag een kandidaat nu wel of niet applaudisseren voor zichzelf?



MvR: Dat hele geklap is natuurlijk absurd. Er is in de studio zo’n aanjager, die geeft aan hoe lang en wanneer het publiek moet applaudisseren. Die kandidaten zitten dan een beetje lullig in die stoelen en klappen dan maar mee. In communistische landen was dat heel normaal. De leider werd toegeklapt en die ging zelf meedoen.



AvE: Een andere irritatie bij ons, waar wij het wel over eens waren: die fotogalerijen wijken toch veel te veel af in moeilijkheidsgraad? Zou u ontdekken dat er dictators in de vorm van legopoppetjes worden gezocht



MvR: Welnee, tegen de tijd dat ik daar achter ben, zijn al mijn seconden al weg. De gelijkheid in die galerij is ver te zoeken, dat zien wij ook. Als ik iets kon veranderen aan de opzet, dan haalde ik dat onderdeel eruit.



GT: Voor mij was dit het seizoen van de kleurrijke kandidaten. Een krijsende Tim den Besten (‘Pas, pas, pas! Oh nee, help ik ga dood!’) zal me nog lang bijblijven. Heerlijk om u dan onbewogen in die stoel te zien zitten, alsof u het nauwelijks registreert…



MvR: Wie? Staat me niets meer van bij. Hoeveel kandidaten jassen we er per seizoen doorheen, dertig? Als er vijf zijn waar je een vage herinnering aan hebt, is het veel. Die eerste kandidaat, díe was verrekte pijnlijk.



GT: Pete Philly! Een rapper die niets weet van Kendrick Lamar en zijn seconden laat wegtikken. Oei!



MvR: Hij werd daar door Philip nog uitgebreid voor gewaarschuwd, maar trok zich er niets van aan. Kreeg hij er 30 seconden bij, liet hij het nog een keer gebeuren! Een wonderlijk soort autist. Ik vond het ergerlijk, irritant. Doe je mee, doe het dan op een minimaal niveau goed.