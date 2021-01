Merel Westrik in verwachting van eerste kindje

De brunette is inmiddels al over de helft van haar zwangerschap, zo valt op te maken uit de hashtag waarin ze schrijft nog vier maanden te moeten wachten tot de kleine er is. Over het geslacht laat de presentatrice nog niets los. ‘Opdat 2021 voor jullie allemaal een jaar mag zijn vol verwondering. En vol lichtjes als het even donker wordt. Dan de credits, niet onbelangrijk bij een foto: de helft van het copyright ligt bij Pepijn Crone’, aldus Westrik.

Mooi jaar

De 39-jarige presentator is ook dolgelukkig dat hij en Merel een baby verwachten. Op Instagram schrijft Crone: ‘En het wordt me een jaar! Merel Westrik en ik verwachten in 2021 a new kid on the water! Nu nog onder Merels wetsuit, straks misschien op een eigen board. Maak er een mooi jaar van allemaal, wij kijken er naar uit!’



Westrik en Crone maakten in november 2019 bekend een koppel te zijn. Eerder dat jaar zag Westrik haar vorige relatie na zeven jaar stranden. Ook Pepijn Crone had langere tijd een vriendin, met wie hij twee kinderen heeft, een zoon en een dochter.