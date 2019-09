Merel Westrik neemt afscheid: Nooit kunnen denken dat ik RTL Nieuws mocht presenteren

Na vijfenhalf jaar slaat Merel Westrik vanavond de deur dicht bij RTL Nieuws. Ze verlaat de zender voor een praatprogramma op Net 5, waarin onder anderen Linda de Mol een van de vaste gasten wordt. Aan het einde van haar laatste nieuwsbulletin vanavond stond Antoin Peeters stil bij haar afscheid. ,,Merel dit was jouw laatste. Je was een topcollega. Ik had geen betere tv-partner kunnen wensen.”



De mooie woorden van haar collega deden Westrik duidelijk wat, maar die bleef professioneel. ,,We gaan het droog houden”, zegt ze met een lach. ,,Naar goed gebruik gaan we vrolijk afsluiten. Al die jaren had ik hier een fantastische baan. Ik heb hier ongelooflijk hard gelachen. Het was een eer om te doen. Ik had nooit kunnen denken dat ik het RTL Nieuws mocht presenteren.”