Merle (13) zingt volkszangers onverwachts naar huis: ‘Eigen weg gevonden’

In de battleronde van het populaire RTL 4-programma nemen steeds drie talenten uit een team het tegen elkaar op. Slechts één van hen gaat door. Coach Marco Borsato was vooraf duidelijk: dit stevige nummer is ‘helemaal het ding’ van Sam en Brandon (bekend van zijn emotionele auditie). Merle zou het moeilijk krijgen. Dat gebeurde ook; de zangeres zong tijdens de repetities behoorlijk vals tijdens een belangrijke uithaal.



,,Het gekke is: jij kunt die uithaal mak-ke-lijk’’, zei Marco tegen haar. ,,Het zit meer in je hoofd, die hoogte zit er gewoon. Je moet het ook zelf geloven, want anders ga je vechten tegen jezelf en dat is helemaal niet nodig.’’ Hoezeer ze ook de underdog leek te zijn, de coach benadrukte dat de battle geen gelopen race zou zijn. ,,Ik heb jou met een reden tegen deze twee gasten gezet hè. (...) Jij bent de enige uit mijn team die dit kan.’’