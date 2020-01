Messcherpe Jinek op RTL 4 als een vis in het water (en zat Amalia nou in het publiek?)

Eva Jinek heeft haar talkshowdebuut op RTL 4 wat de kijkers betreft glansrijk doorstaan. De talkshowkoningin mocht meteen na kijkcijferkanon The Voice of Holland aan de bak.

Op wat klachten over het geluid (‘te dof’), de talkshowtafel (‘te klein’) en het decor (‘te kil’) viel er nauwelijks een onvertogen woord en was Jinek voor de kijkers vooral ‘business as usual’. Iedereen ging al snel over tot de orde van de dag, Eva Jinek voorop: fris, fruitig en scherp. Met aan tafel korpschef Nationale Politie Erik Akerboom en agente Esra Ceran, Michiel Vos, NRC chef politiek Guus Valk, sportpresentatrice Hélène Hendriks, Carlo Boszhard en Angela de Jong en Martijn Koning. Politiek verslaggever Jaïr Ferwerda bezocht premier Mark Rutte.

‘Talkshow battle’

Of haar publiek massaal is meeverhuisd moet nog blijken. Met The Voice of Holland als zogeheten ‘lead-in’ zal het met de kijkcijfers morgenochtend wel snor zitten. Vanaf maandag wordt het echt spannend. Dan gaat de nieuwe talkshow Op1 bij de NPO van start, waarvan de presentatie in handen is van vijf duo’s die elk een vaste dag van de week voor hun rekening nemen.

Als televisierecensent van het AD Angela de Jong daarop inhaakt en de ‘talkshow battle’ ter tafel brengt, leidt dat tot hilariteit. Vooral bij Eva zelf. ,,Zalig is het land, dat er zo veel gepraat kan worden over latenight talkshows. En fijn voor de kijker want er is wat te kiezen. Competitie tussen shows is goed, daar ben ik voorstander van. Als ik maar win”, grapt ze. Om meteen alle gekheid lachend weer terug op het stokje te duwen. ,,Nee, dat had ik niet moeten zeggen.”

Volledig scherm Eva Jinek © RTL 4

RTL heeft de reclameblokken tijdens de uitzending van Jinek geschrapt in een poging de kijker vast te houden. De talkshows op RTL hebben het al jaren moeilijk, met name door de vele commercials. Humberto Tan en Twan Huys redden het niet met RTL Late Night, ook opvolger Beau van Erven Dorens heeft het lastig.



Eva neemt samen met Beau afwisselend de late avond voor haar rekening. Jinek is elke werkdag te zien om 22:20 uur op RTL 4.

Amalia

Overigens was er nóg een vrouw in de uitzending van Jinek die de aandacht trok: links achter Jinek zat een blonde tiener, die wel zeer veel weg heeft van prinses Amalia. Sommige kijkers zijn ervan overtuigd dat het om de prinses gaat, al menen anderen dat het hier toch echt een zeer goede look-a-like betreft. Zowel het de RVD als RTL heeft niet op de speculaties gereageerd, dus de kans dat het hier echt om de kroonprinses gaat, is zeer klein. Overigens zijn er ook kijkers die vinden dat de vrouw rechts achter Jinek in het publiek wel wat weg heeft van koningin Máxima met kort haar.