Messi doorbreekt de ‘vloek van Drake’: rapper met beruchte reputatie brengt eindelijk geluk

Documentai­re­reeks over The Streamers verschijnt op AD Play

Een documentairereeks over The Streamers verschijnt vanaf 19 december exclusief op AD Play. De serie genaamd Het verhaal van The Streamers vertelt het verhaal achter het ontstaan van de gelegenheidsband die ontstond tijdens de lockdown. ,,We zijn tijdens onze hoogte- en dieptepunten gevolgd en we vinden het heel leuk dat het resultaat daarvan nu te zien is”, zegt Frank Lammers, manager van The Streamers.

16 december