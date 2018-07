Met deze simpele poseertruc staan sterren nog verleidelijker op de foto

Echt lastig is het niet om met een Barbievoet te poseren. Strek de voet uit, ga op de bal van de voet staan of balanceren (niet op de tenen) en doe net of er een onzichtbare naaldhak onder de hiel zit. Wie het goed doet, creëert de illusie dat benen langer en smaller lijken. De houding is vooral favoriet bij modellen die blootvoets of op het strand moeten poseren. Amerikaanse sites en fashionwatchers die de ontwikkeling op sociale media bespeurden, noemen de Barbievoet 'de meest fotogenieke en slimme poseertruc ooit'.