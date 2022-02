Met dit duo verdedigt Italië de titel bij songfestival, ook acts Israël, Ierland en Noord-Macedonië bekend

video'sHet duo Mahmood & Blanco gaat dit jaar in eigen land naar het Eurovisie Songfestival namens titelhouder Italië. De twee treden in Turijn aan met hun lied Brividi , dat nu nog volledig in het Italiaans is, maar later mogelijk Engelstalige passages krijgt.

De band Måneskin won vorig jaar het songfestival in Rotterdam nog met een Italiaans lied, Zitti E Buoni. Voor Mahmood is het zijn tweede keer bij het liedjesfestijn. Hij deed in 2019 al mee in Tel Aviv, waar hij met zijn nummer Soldi tweede werd achter onze winnaar Duncan Laurence.

Toen ging het proces een stuk minder gesmeerd dan nu, schrijft de bekende songfestivalsite Wiwibloggs. De zanger won in 2019, net als nu samen met Blanco, het Italiaanse festival Sanremo, een grote liedjeswedstrijd. De winnaar krijgt steevast de vraag of die ook namens Italië naar het songfestival wil en Mahmood zei aanvankelijk ‘ja’, maar krabbelde daarna enigszins terug omdat hij nog even wilde nadenken.

Fans begonnen vervolgens een campagne om de zanger te bewegen alsnog te gaan. Tegenwoordig dienen deelnemers van Sanremo vooraf al bij de uitzendende omroep Rai aan te geven of ze naar het songfestival willen of niet, aldus het blog. Mahmood en Blanco willen dat dus.

Spanning in Noord-Macedonië

De afgelopen dagen maakten ook Israël, Ierland en Noord-Macedonië bekend wie ze naar Turijn sturen. Namens Noord-Macedonië gaat de 21-jarige zangeres Andrea Koevska, die vrijdag een tv-programma won waarin zes artiesten het tegen elkaar opnamen.

In de studio in hoofdstad Skopje werd het nog spannend, toen Andrea met evenveel punten eindigde als een van haar concurrenten, de zanger Viktor. Uiteindelijk besliste een jury, bestaande uit vijf muziekkenners uit vijf aan Noord-Macedonië grenzende Eurovisielanden, dat de jonge zangeres met haar liedje Circles naar Italië mag.

Zangeres Brooke gaat namens Ierland. Haar liedje That’s Rich kwam als winnaar uit de bus na een speciale Eurovisie-aflevering van het tv-programma The Late Late Show op RTÉ One. Ierland is een van de succesvolste landen op het songfestival. Het land won een recordaantal van zeven keer, waarvan vier keer in vijf jaar tijd in de jaren negentig. Het Ierse songfestival-icoon Johnny Logan dook deze week op bij de Vlaamse versie van The Masked Singer.

Voor Israël gaat Michael Ben David, die The X Factor heeft gewonnen. De 25-jarige zanger stond in de finale van het talentenprogramma met het nummer I.M.

Zangeres S10 reist af namens Nederland. De halve finales zijn op 10 en 12 mei, de finale volgt op 14 mei.

