Met dit lied stuurt Zweden de jonge Tusse (19) naar het songfestival

update André Hazes doet verhaal: ‘Ik ben altijd de lul’

12 maart De breuk van André Hazes en Monique Westenberg was helemaal geen verrassing voor haar. Het lag bovendien niet aan de zanger dat hun zoontje er nog niet van wist toen het nieuws naar buiten kwam, maar aan zijn ex zelf. Dat zei Hazes donderdagavond in gesprek met RTL Boulevard.