Met een haast bezeten blik vertelde hij hoe hij zijn beulen de hersens insloeg

De vergelijking met de Tweede Wereldoorlog is deze dagen nooit ver weg. Mondkapjesplicht? Een moderne Jodenster. Avondklok? Sperrzeit, zul je bedoelen. Wie op het punt staat het O-woord in de mond te nemen, adviseer ik dringend de zinnen van Gerdi Verbeet te beluisteren, die ze twee weken geleden uitsprak bij M. Even gedistingeerd als resoluut, zoals alleen zij dat kan, sloeg ze elke vergelijking aan gruzelementen.